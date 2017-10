Pablo Montero le da tremendo beso a fan que resultó ser hombre

(NOTICIAS YA).- A diferencia de otros cantantes, Pablo Montero no se niega a los besos de sus fanáticas. Y es precisamente un video viral que está demostrando su actitud cuando se le lanzan por un beso.

Las imágenes llegan desde la boda de la senadora mexicana, Iris Vianey, donde el cantante amenizó la noche. Mientras cantaba, una de sus seguidoras lo agarra para darle tremendo beso.

Ahora se hace viral ya que la joven, de 29 años de nombre Lucía, resultó que hace un tiempo se llamaba Lucio.

En entrevista con TVNotas, el cantante mencionó que, “Él fue quien me jaló para darme el beso; yo quería quitarme pero no me dio chance. No esperaba que sucediera eso, jamás me aventé a besarlo”.