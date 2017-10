¿Qué le exige “Paco” Fuentes a Eduardo Yáñez por golpearlo?

(NOTICIAS YA).- El reportero Francisco Fuentes ya inició el proceso de demanda contra el actor Eduardo Yáñez en una corte en Los Ángeles, California por la agresión que recibió durante una entrevista en Estados Unidos. “Paco” Fuentes asegura que los daños son físicos y morales y aunque no exige una cantidad exacta, si pidió múltiples condiciones para resarcir el daño.

“Todos los días me cuestiono: ¿Cómo voy a regresar? ¿Cuál será mi próxima asignación? ¿Cómo me va a tomar el próximo artista? ¿Qué temas toco?”, se cuestiona el reportero de Univisión.

En la demanda se especifica que se deben compensar 7 daños: gastos médicos y de tratamiento, pérdida de ingresos, una cantidad para resarcir el daño físico y moral, que Eduardo pague los gastos de corte y de los abogados del reportero.

LEE: Eduardo Yáñez golpea a reportero por meterse en su vida privada

“Esto no debe sucederle a nadie, es un mensaje que se sepa que este tipo de situación no debe pasar y no le debe pasar a nadie, no podemos estar con miedo”, reflexionó Francisco Fuentes.