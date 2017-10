VIDEO: El diabólico insecto que tiene aterrorizadas a las redes

(NOTICIAS YA).-Es muy probable que te hayas topado ya con el video de un escalofriante y diabólico insecto que parece sacado de una escena de película de terror espacial. Algo parecido a una polilla pero con tentáculos peludos.

Ese mismo.

El horripilante animal, mismo que muchos declaran que quemarían su casa en dado caso que lo encontraran ahí, es nada más y nada menos que una polilla que habita en las regiones del norte de Australia y sur de Asia.

Su nombre es Creatonotos Gangis. Así es, su denominación es igual de aterradora y poco amigable como su apariencia. Y aunque muchos no lo crean, no es una nueva especie recién descubierta a partir de un video viral. Eso solamente hizo que ahora millones de personas tengan un personaje más en sus pesadillas.

La polilla en un periodo de su vida luce completamente normal, como cualquier otra. Es cuando saca esos peludos tentáculos que se convierte en una especie de Ctuhlhu miniatura y que aterroriza a las personas.

En realidad, esos tentáculos son sensores de aroma que libera feromonas para atraer a posibles parejas.

Así que tranquilo, no es un mutante, no es un extraterrestre y no es un esbirro del demonio que viene a revelarnos el fin del mundo. Es solo una polilla que, en el peor de los casos, causa problemas en algunos cultivos.