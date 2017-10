VIDEO: Mujer es “hervida viva” mientras lavaba máquina para hacer dulce

(NOTICIAS YA).-Una mujer murió mientras limpiaba maquinaria de la fábrica de dulces donde trabajaba, pues mientras estaba dentro de la gigantesca olla, vertieron sobre ella caramelo hirviendo el cuál la sepultó y acabó con su vida de forma escalofriante.

Los hechos ocurrieron en Rusia, cuando Natalia Nemets, de 36 años y madre de un pequeño, trabajaba en la fábrica de dulces y de alguna manera se encontraba inconsciente dentro de la olla cuando arrojaron el caramelo hirviendo, reporta Daily Mail.

Sus compañeros revelan aterradores momentos en los que solo sus extremidades sobresalían de la superficie de la olla industrial, y no podían hacer nada por ella.

“No gritó ni lloró, no escuchamos ningún ruido”, dice un compañero de trabajo.

Notaron que su compañera no estaba en su lugar de trabajo, y después vieron sus brazos y piernas sobresaliendo de la olla. No había oportunidad de que sobreviviera, pues no solo el caldo de caramelo se encontraba a increíbles y mortales altas temperaturas, sino que la olla también tenía aspas que giraban para revolver la mezcla del caramelo.

Las dos hipótesis de por qué ocurrieron los trágicos hechos son que ella tropezó y cayó a la olla, o que las altas temperaturas hicieron que se desmayara.

Este es el tercer accidente que resultara en la muerte de un empleado en lo que va del año. Detalles de los incidentes se desconocen pues la empresa tiene amenazados a sus trabajadores de despedirlos en caso de que hablen.

Más datos sobre este caso, ocurrido el 20 de octubre, se conocerán dentro de unos días.