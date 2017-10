Hombre arrestado luego de conducir contra una multitud de manifestantes

(NOTICIAS YA).-Un hombre de 56 años fue arrestado este jueves por la tarde, luego de conducir contra una multitud de manifestantes en una intersección cerca de la oficina del Representante Ed Royce en Brea.

Los manifestantes se habían reunido para pedirle al congresista que apoye el programa de acción diferida mejor conocido como DACA.

El sospechoso, un residente de Brea cuyo nombre no se divulgó, fue arrestado por la policía bajo sospecha de un delito grave con arma mortal y no se saben los motivo del porqué decidió conducir contra la multitud.. Afortunadamente no se reportaron heridos.

La protesta se llevó a cabo cerca de la oficina del centro Royce alrededor de la 1 p.m. con unos 200 manifestantes, que protestaban ordenada y pacíficamente, y solo duró 20 minutos.

Un video aparente del incidente, publicado por UNITE HERE Local 11, que representa a 29,000 empleados que trabajan en hoteles, restaurantes y otros lugares, muestra a un aparente manifestante golpeando su mano en el capó y otra mujer saltando sobre el sedán. El auto Toyota se dirigió a la multitud con un hombre y una mujer en la caperuza.