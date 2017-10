P.F. Changs celebra el día de sushi gratis en todo el país

(NOTICIAS YA).-Todos los amantes del sushi deben estar felices hoy jueves ya que P.F. Changs anunció que estarían celebrando el “Día de sushi gratis” en sus restaurantes en todo el país.

P.F. Chang regalará más de 98,000 rollos de atún picante y California en 212 restaurantes ubicados en todo el país.

Esta oferta es solo para los clientes que vayan a comer dentro del restaurante.

La oferta solo se les ofrecerá a los clientes que vayan a comer al restaurante el jueves, 26 de octubre de 2017. Las restricciones sobre esta oferta son las siguientes:

* Válido para un California Roll gratis o atún picante por persona para las visitas de cena el 10/26/17 solamente, en P.F. Los restaurantes de Chang excluyen a Corte Madera, Atlantic City, Brandon, Rochester Hills, Cerritos, Hawai, Puerto Rico, aeropuertos y ubicaciones internacionales. No se requiere compra. Sin sustituciones Límite de una redención por invitado. No incluye artículos de sushi en el menú de catering o menú de emparejamiento de almuerzo. Debe mostrar o mencionar una oferta para canjear. Mientras duren las reservas. No se puede combinar con ninguna otra oferta o recompensa. Sin valor monetario. No válido para pedidos de servicios de entrega de terceros. No válido donde esté prohibido.