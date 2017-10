Ya están construidos los ocho prototipos del muro fronterizo

(NOTICIAS YA).- La construcción de ocho prototipos de lo que podría ser el muro fronterizo concluyeron oficialmente este jueves en San Diego, según anunciaron autoridades de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La agencia ahora se encargara de probar y evaluar las construcciónes finalizadas para determinar cuál de los elementos de cada diseño pueden servir. Se estima que el proceso de evaluación tome entre uno y dos meses.

Entre los factores que serán considerados será si las paredes pueden ser perforadas, escaladas o evadidas por estructuras subterraneos. La agencia también determinará si podrán impedir y minimizar el contrabando y si es segura para los agentes de la Patrulla Fronteriza.

“La seguridad fronteriza contribuye a nuestra seguridad nacional y se basa en una combinación de infraestructura fronteriza, tecnología, personal y alianzas”, señaló el comisionado Ron Vitiello.

Los prototipos, que miden entre los 18 y 30 pies de alto, fueron diseñados y construidos por las empresas Caddell Construction Co. de Montgomery, Alabama; Fisher Sand & Gravel Co., de Tempe, Arizona; Texas Sterling Construction Co., en Houston; W. G. Yates & Sons Construction Co., en Philadelphia, Mississippi; KWR Construction Inc., en Sierra Vista, Arizona; y ELTA North America Inc., en Annapolis Junction, Maryland.