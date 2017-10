Autoridades alertan sobre estafa de soporte técnico en Colorado

(NOTICIAS YA).- La fiscal general de ColoradoCynthia Coffman, alerta a la comunidad a estar en la mira de llamadas telefónicas de supuesta asistencia técnica o mensajes de texto en la que el identificador de llamadas muestra “Colorado State Gov’t”.

Las llamadas son prevenientes del número 800-222-4444.

Coffman, anteriormente alertó a los consumidores de un mensaje emergente en el ordenador con el aviso “Your computer may have been infected with a virus…”

En la llamada un supuesto representante técnico del gobierno, ofrece ayuda para eliminar un virus que supuestamente afectan el computador de la víctima e incluso puede recibir un mensaje invitándola a visitar un sitio de internet o llamar un número telefónico para asistencia técnica.

A menos de que la persona cuelgue la llamada o borré el mensaje de texto de inmediato, puede convertirse en la próxima víctima de esta estafa de soporte técnico.

Si la persona se envuelve en la conversación, podría sin querer darle acceso a su computadora donde los estafadores pueden instalar un programa que rastreara el ordenador (incluyendo nombres de usuario y contraseñas), o robar información personal y financiera.

Estos son algunos de los pasos que debes tomar para evitar ser parte de esta estafa:

-En el momento que recibas un mensaje de virus en tu ordenador, debes saber que es mentira.

-Compañías legítimas JAMÁS llamarían o enviarían un mensaje emergente manifestando que han detectado un virus en tu ordenador.

-Si recibes una llamada de alguien ofreciendo asistencia técnica, o afirmando que tu computadora ha sido hackeada o infectada de algún virus, cuelga la llamada de inmediato o borra cualquier mensaje emergente de inmediato.

-NUNCA des acceso a tu ordenador a un extraño, bajo ninguna circunstancia.

-Si sospechas que tienes un virus o un problema con tu ordenador, comunícate con el número de ayuda del fabricante o contacta un lugar de reparación local.

-Mantén todos los programas de seguridad actualizados y activados en todo momento.

-Asegúrate que el servidor de seguridad y el bloqueador de mensajes emergentes estén prendidos.

La fiscal general quiere recordarte que las llamadas son FALSAS, y que nadie en el gobierno tiene conocimiento en si tu ordenador tiene un virus o no y mucho menos te van a llamar para que pagues por un servicio.

