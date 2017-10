Eventos para celebrar Halloween en El Paso

(NOTICIAS YA).- Llegó el fin de semana de Halloween por lo que te presentamos los mejores eventos.

Comenzamos con las casas de espantos. La primera tiene el nombre de “Terror Trail Haunted House and Zombie Adventure 2017”, ubicada en el 401 Anthony Ave, Canutillo. Prepárate para caminar en un lugar de ruinas donde la obscuridad y los ruidos te dejaran en suspenso mientras te persiguen los espíritus de prisioneras de la Guerra Mundial dos o bien en otra área los zoombies irán detrás de ti. Desde las 7:30 de la tarde podrás disfrutar hasta el 4 de noviembre.

Y como cada año, la estación de radio KLAQ te presenta una aventura aterradora. En esta ocasión te llevan al “Area 52- An Alien Crash”. Si te gustan los extraterrestres, acude al 13900 Montana en Desert Warriors Paintball. El 31 de octubre es el último día para acudir.

Ya que andas por la Montana, puedes dirigirte al 13161 Tobacco Rd donde encontraras otra casa de espantos de nombre “Forbidden Acres Haunted House”. El 31 de octubre será el último día que te podrán sacar un buen susto.

Pero si quieres asustarte y ayudar a una Buena causa. Acude a la casa de espantos de “El Paso County Sheriff’s Office”. Los gritos te esperan en las oficinas principales ubicadas en el 3850 Justice, Dr. El Paso, TX 79938. Recuerda que puedes llevar alimentos no perecederos que beneficiaran al Ejército de Salvación.

Y como ya es una tradición, el laberinto de La Unión debe estar en tus planes. Inspirado en la mascota de El Paso Chihuahuas, podrás perderte y disfrutar de las actividades para chicos y grandes. No olvidos comerte un delicioso elote. El sábado y domingo estarán abiertos hasta las 10 de la noche. El último día es el 5 de noviembre. Te esperamos en el 1101 South Hwy 28 or (Messilla Ave.) La Unión.

Siguiendo con la diversión de los pequeños “Boo at the Zoo” es algo que no se deben de perder. El sábado y domingo tendrán la oportunidad de pedir dulces de 10am a 6pm. Pero lo más interesantes ver a los animales celebrando Halloween.

Otra opción para los chiquitines esta en The Outlet Shoppes at El Paso donde tendrán el evento “Generation 2000”. De 11am a 5pm podrán disfrutar de brinca brincas, actividades de todo tipo, comida, pinta caritas y espectáculos. La cita es el sábado.

Y claro no olviden que los centros comerciales serán un buen lugar para pedir dulces este 31 de octubre.