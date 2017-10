Grandes fiestas de “Halloween” este fin de semana en Tampa Bay

(NOTICIAS YA).- Se acerca el fin de semana y la celebración de la Noche de Brujas.

Si aún no sabes qué hacer, aquí te brindamos varias alternativas:

– Howl-O-Scream en Busch Gardens

Cuenta con casas embrujadas, cientos de criaturas a través de todo el parque. Tienes que estar alerta en todo momento. El mismo culmina el domingo.

– Haunted School of Rock en Hard Rock Cafe

La fiesta de disfraces se llevará a cabo el sábado y dará un premio de $2,500 para el mejor disfraz. La fiesta dará inicio a las 10:00 p.m. y tendrá música en vivo. Boletos disponibles en ticketmaster.com

–Creatures of the Night at Lowry Park Zoo

Esta actividad está disponible al público hasta el sábado 28 de octubre. Mantente alerta, ya que las criaturas de la noche encontrarán una manera de asustarte mientras caminas por el zoológico.