Mejores lugares para celebrar Halloween con los pequeños en Denver

(NOTICIAS YA).- Para este fin de semana te decimos los mejores lugares para llevar a los pequeños de la casa a celebrar el día de brujas y como celebrar el día de muertos.

Disfruta de un ambiente de festival en evento anual de Commerce City, Creepy Hollows y Cuentos de Terror el 28 de Octubre en el Centro de Recreación Eagle Pointe (anteriormente llamado Centro Recreativo de Commerce City), 6060 E. Parkway Dr. Se les invita a niños de 2 a 10 años a disfrazarse y disfrutas de juegos y premios en Creepy Hollows de 1-4 p.m.

También habrá calabazas para que cada niño se lleve una a casa junto con una bolsita gratuitamente. La diversión continúa de 7-10 p.m. en el gimnasio de centro recreativo que se transformara en un laberinto encantado para los adolescentes. Como parte de Cuentos de Terror, los cuentos de hadas más conocidos se transformaran en historia macabras. Los niños que estén en años escolares 6-12 podrán jugar laser tag, crear caricaturas de Halloween y bailara al ritmo del DJ.

LEE: Ofertas en Denver para la celebración de noche de brujas

El Zoológico de Denver, te presenta su evento “Boo at the Zoo”, en que todos los pequeños y grandes de la casa podrán ir a pedir dulces en diferentes estaciones este fin de semana. Todo se llevar a cabo el sábado 28 y domingo 29 de octubre de 9 a.m. a 5 p.m., con tu admisión general.

La escuela preparatoria Northglenn, estará regalando dulces a los niños disfrazados en el gimnasio encantado de la escuela y los aterradores pasillos. También habrá estaciones no tan aterradoras para los más pequeños, incluyendo decoraciones en los salones de clase, y concursos para decorar galletas. Todo se llevara a cabo este sábado 28 de octubre de 5:30 p.m. a 8:303 p.m.

El centro comercial Belmar de Lakewood, invita a todos los niños menores de 10 años a pedir dulces en sus calles, este domingo 29 de octubre de 11 a.m. a 1 p.m. Habrá un desfile de Halloween.

El museo de los niños, te invitan a su evento anual “Trick or Treat Street”. El festival se llevara a cabo este viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de octubre. Habrá dulces, pinta caritas y experimentos de ciencia.

El Centro Cultural Mexicano, te invita cordialmente a la celebración de “DÍA DE LOS MUERTOS”. Una celebración para honrar y recordar a nuestros seres queridos. El evento se llevara a cabo el 2 de noviembre a las 5:30 p.m., en el 5350 Leetsdale Dr. Suite #200W, Denver CO, 80246. Reserve su asistencia enviando un correo electrónico a events@mccdenver.org

My Health Connections, junto con otras organizaciones, te traen la “FIESTA DE INSCRIPCIÓN DE SEGURO MÉDICO” en el museo de Longmont. Visite la exhibición de Día de los Muertos y reciba asistencia gratuita solicitando un seguro médico. Este evento se llevara a cabo el primero de noviembre de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., en el Longmont Museum, 400 Quail Road, Longmont Colorado. El periodo de inscripción abierta para seguro médico es de 11 de noviembre al 12 de enero del 2018. Para más información comuníquese al 970-301-4426.