Exigen ley que prohíba a policías tener sexo en horas de trabajo

(NOTICIAS YA).-Dos oficiales han sido acusados de violar a una joven de 18 años, a la cual habían detenido por posesión de drogas. No obstante, ellos dicen que fue consensual. De ser el caso, la ley está de su lado, pues no hay nada que les prohíba tener relaciones sexuales con detenidos mientras ellos estén en labores.

Así es. Permítenos decírtelo de nuevo.

No existe una ley que prohíba a oficiales de policía tener relaciones sexuales, en horas de trabajo, con las personas a las que arresten.

El concejal por Nueva York, Mark Treyger, exige que la ley sea modificada para evitar que esta atrocidad siga siendo, técnicamente, legal.

“No existe tal cosa como el sexo consensual entre un policía y un detenido. Eso es violación“, dijo Treyger.

El concejal asegura que en una situación de arresto y de poder, como es un policía y un detenido, es imposible que exista el concepto de consensual. Asegura que eso se trata de abuso sexual y debe ser tratado como tal.

Por otra parte, asegura que la ley prohíbe que guardias en las cárceles y oficiales de libertad condicional tengan relaciones sexuales con presos y ex presos; no obstante, no existe una ley que lo prohíba para policías con detenidos.

“¿Cómo puede alguien consentir un acto sexual mientras se encuentra esposado?”, dice en referencia al caso de los dos oficiales en Nueva York, que se entregarán este lunes ante la denuncia de haber violado a una mujer de 18 años. Encuentro que, ellos dicen, fue consensual.