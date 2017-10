Las películas de terror que debes ver este Halloween en Netflix

(NOTICIAS YA).-¿Eres de los ermitaños que prefieren pasar la mayor cantidad de tiempo en casa? Después de todo, en tu casa está lo que necesitas: botana y bebida a tu gusto, tu cama o sillón, y un amplio catálogo cinematográfico al alcance de un click con Netflix.

Pero tal vez también sufres del mismo mal que muchos padecemos a la hora de navegar por el sin fin de series y películas que esta plataforma nos ofrece: hay tantas opciones que no sabemos qué ver.

Si quieres pasar una noche tranquila en casa este halloween y a la vez pasar un buen susto, estas son las películas que te recomendamos ver. Algunas son clásicas, otras son modernas, pero todas tienen algo que ofrecerte ya sea si las ves por primera o enésima vez.

Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960)

Si no has tenido la oportunidad de ver este clásico del cine, no solamente del cine de terror sino de toda arte cinematográfica, este debe ser tu año de hacerlo. Cuando la veas, te darás cuenta de cuántas obras más han hecho referencia a algo de la película: la reconocida música de violines frenéticos y el grito en la regadera son solo dos de ellas.

La película inspira a la serie Bates Motel.

Babadook (Jennifer Kent, 2014)

Este filme, que también es ópera prima de una mujer cineasta, nos recordó que el cine de terror puede volver a darnos un miedo que llega hasta nuestra médula. Babadook está bien ambientada y recurre al estilo clásico de horror en el que el mal está ahí pero difícilmente lo ves, aunque siempre lo sientes.

The Thing (John Carpenter, 1982)

También conocida como El Enigma de Otro Mundo y La cosa de Otro Mundo, este clásico del terror y la invasión alienígena tiene también secuencias clásicas que han inspirado homenajes, sátiras y una precuela en 2011.

Raw (Julia Ducournau, 2016)

Este filme francés dio mucho de qué hablar en 2016 por su temática y arte. Para muchos, fue insoportable. La historia de una estudiante para veterinaria con una rigurosa vida vegetariana que se ve interrumpida por una nueva hambre de carne cruda, dejó a muchos boquiabiertos.

Bajo la Sombra (Babak Anvari, 2016)

Una de las grandes películas de terror de 2016 se encuentra también en la plataforma de streaming favorita de muchos. Este filme mezcla el terror social de Teherán en los 80s con la presencia maligna de un ser sobrenatural. Madre e hija deberán sobrevivir a todo ello.

La invitación (Karyn Kusama, 2015)

En una extraña cena donde personas con un pasado se encuentran como si no pasara nada, alguien sabe que algo terrible está por ocurrir.

El juego de Gerald (Mike Flanagan, 2017)

Una pareja de casados que pasan por una etapa difícil, decide renovar el romance en un viaje al medio de la nada. Lo que empieza como un erótico juego de seducción, termina en una pesadilla, literalmente, para la protagonista.

It comes at Night (Trey Edward Shults, 2017)

También de este año, Viene de Noche cuenta la historia de una familia que vive refugiada en medio de la nada de un terror sobrenatural, pero la llegada de una nueva familia que busca ayuda cambiará la suerte de todos.

Hush (Mike Flanagan, 2016)

Del mismo director de Gerald’s Game, Hush cuenta la historia de uno de los más grandes miedos de todos: la invasión del hogar.

Una mujer que quedó sorda en su juventud vive en medio de la nada, cuando un sujeto con una escalofriante máscara la empieza a acosar. Sin poder pedir ayuda, ella tendrá que salvarse a sí misma.

Zombieland (Ruben Fleischer, 2009)

Esta no es de terror, per-se, pero sí te ayudará a relajarte un poco del estrés que esta lista seguramente te habrá causado. Además, con pocos años de haber salido, se convirtió en un clásico de cultura popular y en una película que deberías ver todos los halloween, a falta de Shaun of the Dead (Edgar Wright, 2004)