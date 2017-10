Físico nuclear mexicano desaparece en Los Ángeles

(NOTICIAS YA).-Enrique Garibay Ruiz, es un mexicano-español de 51 años y desapareció en Los Ángeles, California, el pasado 5 de octubre. Desde entonces los familiares han solicitado información a las autoridades de Estados Unidos y están ofreciendo 10 mil dólares a quien entregue datos sobre su paradero.

Enrique es físico nuclear, matemático, doctor en neurociencia computacional y escritor.

La última información que se tuvo sobre él fue que estaba a punto de abordar un vuelo en el aeropuerto de Los Ángeles con dirección a Hungría, donde vive con su esposa y sus dos hijos.

Las autoridades dicen que nunca abordó el avión, no hay registros, no ha dejado el país, sin embargo no dan el acceso a la información.

Enrique llegó a Nueva York el 15 de septiembre para reunirse con casas editoriales y preparar la publicación de su libro.

El 28 de septiembre llegó a Los Ángeles y se hospedó en el Hotel Melrose.

Luego del 4 de octubre rentó una camioneta RAV4 color gris de la empresa AVIS para trasladarse por la ciudad. El vehículo se encuentra extraviado.

La noche del 5 de octubre habló por teléfono con su esposa, Erika Székely, le dijo que estaba en el Aeropuerto de Los Ángeles en la lista de espera para abordar el avión de regreso a Hungría, pero nunca llegó a su destino.

La sobrina de Enrique declaró a Excelsior que su tía estuvo la semana pasada en Los Ángeles y no le dieron acceso en el aeropuerto, no le daban información.

La familia de Enrique Garibay que radica en México se encuentra en Irapuato, en Guanajuato. Desde ahí han iniciado una campaña en Redes Sociales para encontrarlo.

Además la esposa de Enrique, dijo que su esposo, con quien lleva 25 años casada, es un hombre responsable y respetable, no tenía problemas con nadie, por lo que no encuentra razón de su desaparición.