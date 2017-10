Pit bull ataca a pareja mientras caminaba en el centro de San Diego

(NOTICIAS YA).- Un paseo por el centro de San Diego se convirtió en la peor pesadilla de una mujer cuando un perro pit bull la mordió en la pierna mientras esperaba en la esquina de la Avenida 5th a que la recogiera un vehículo del servicio uber.

El animal era propiedad de un indigente que de manera violenta mordió la pierna de Claudia Chapa mientras estaba acompañada de su novio, ocasionándole heridas de gravedad.

“Di tres pasos para atrás y derrepente senti algo que se me pegó en la pierna, pero luego sentí la mordida. Empezó a morderme y yo empecé a gritar que me ayudaran; sentía como si me la estuviera arrancando porque eran unas mordidas terribles.”