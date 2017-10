VIDEO: Kevin Spacey sale del closet tras ser acusado de abuso sexual

(NOTICIAS YA).-El reconocido actor Kevin Spacey, a quien tal vez recuerdas de papeles como Frank Underwood en House of Cards, reveló que “decide vivir su vida como hombre homosexual” en una declaración que hizo en respuesta a las acusaciones de abuso sexual de menores que otro actor, Anthony Rapp, declaró.

El domingo, el actor Anthony Repp reveló para Buzzfeed que, en 1986, cuando él tenía 14 años y trabajaba en una obra de teatro al lado de Kevin Spacey, en ese entonces de 26 años, éste último lo acosó sexualmente, sometiéndolo en una cama.

Esta es la más reciente y una de las tantas revelaciones de acoso y abuso sexual en Hollywood, después del escándalo y las decenas de actrices que han roto el silencio sobre el abuso que recibieron por parte de Harvey Weinstein.

Por su parte, Kevin Spacey lanzó un extenso comunicado a través de su cuenta de Twitter la noche del domingo, en la que, en primer lugar, asegura no recordar el evento del que Repp hace referencia. No obstante, no niega su existencia y dice que, de ser así, se trató de un “error de juventud y borrachera”, y se disculpa.

“Estoy más que horrorizado de escuchar esta historia” dijo Kevin Spacey, quien no recuerda el evento.

Posteriormente, en un segundo párrafo, asegura que en su vida, como muchos cercanos saben, él ha mantenido relaciones amorosas con hombres y mujeres, y que la revelación de Repp lo hizo querer sincerarse sobre su vida. Declaró que “elige ahora vivir como hombre gay”.

Su revelación como homosexual y, particularmente, el momento en el que decide hacerla pública, fue sumamente criticada por internautas y famosos, quienes le exigen que no desvíe la atención del verdadero tema: el acoso sexual de menores, un asunto que, además, no es tema nuevo cuando se habla de Spacey.