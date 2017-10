El maratón de Las Vegas tiene nueva línea de salida en el 2017

(NOTICIAS YA).- La ruta del maratón conocido como “Rock ‘n’ Roll” permanecerá en Las Vegas Boulevard, solo que en esta edición ya no partirá del Mandalay Bay, sino que dará comienzo frente al hotel y casino New York- New York.

Este evento anual, que se llevará a cabo el 11 y 12 de noviembre, anunció que las diferentes carreras comenzarán una milla al norte de la ubicación previa, debido a la masacre ocurrida sobre Las Vegas Boulevard el 1 de octubre.

“Luego de conversar y revisar con nuestros compañeros en Las Vegas, hemos decidido una nueva ubicación sobre Las Vegas Boulevard, pero esta comenzará en el hotel y casino New York- New York“, dijo Josh Furlow, presidente del Maraton “Rock ‘n’ Roll”. “Me gustaría agradecer a todos nuestros corredores y compañeros de la comunidad por su paciencia y comprensión mientras que trabajamos en confirmar una nueva ‘start line‘”.

El maratón, el medio-maratón, y 10K línea de final no cambiará su ubicación, estas permanecen siendo en frente del hotel y casino Mirage.

Los organizadores de esta carrera dijeron que se unirán a campañas para ayudar a los afectados por la tragedia del 1 de octubre. También sugieren que todos usen las prendas de Vegas Strong y habrá una pared para firmar con respecto a la masacre sobre Las Vegas Boulevard.

Se recomienda usar rutas alternas los días de las carreras.