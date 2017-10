El Seguro Social la declara muerta y su vida se vuelve una pesadilla

(NOTICIAS YA).- Barbara Byers se enteró que estaba muerta cuando su banco canceló su tarjeta de crédito.

“Estuve hablando para saber por qué mi tarjeta no funcionaba. Finalmente me dijeron que estaba muerta. Les dije: ‘¡obviamente no estoy muerta!’”, expresó la mujer.

De acuerdo con ABC 10 News, el Seguro Social la declaró fallecida el 16 de septiembre. Ella se enteró 10 días después, cuando ya era demasiado tarde para corregir el error.

Byers ya no pudo usar sus tarjetas de crédito, ir al banco, utilizar su seguro médico ni ir a consultas debido a la equivocación; en todos esos lugares le dijeron que no podían ayudarle porque estaba legalmente muerta.

Asimismo, el gobierno le retiró un cheque mensual del retiro, el cual utilizaba para pagar sus facturas.

Barbara tuvo que comprobarle a todas las personas y empresas con las que colaboraba que estaba viva y finalmente lo logró.

Cabe destacar que más de 5 mil estadounidenses son declarados oficialmente muertos por el gobierno cada año. Esta frase era más alta, asegura el abogado Michael Walters de ProSeniors, quien indicó que la cifra era de 12 mil casos anuales.

Walters explica que una llamada desde la funeraria ya no es suficiente para declarar como fallecido a alguien, y que ahora se requieren más pruebas. Indicó que los errores ahora se reducen a errores numéricos en certificados de defunción y confusiones en cuanto a la identidad del occiso.

Los expertos exhortan a tomar acción inmediata en caso de que se vea involucrado en un caso así y presentarse en una oficina local del Seguro Social con varias formas de identificación, como licencia de conducir, pasaporte y acta de nacimiento.

Asimismo, pedirles una carta certificando que usted no está muerto/a, y enviar dicho documento a sus bancos y aseguradoras.