Habrá más de House Of Cards sin Spacey, planean Spin Off

(NOTICIAS YA).- Netflix planea hacer un spin off de la serie House Of Cards ante la cancelación del proyecto debido al escándalo sexual recién publicado de una situación registrada hace más de 20 años entre los actores: Kevin Spacey y Anthony Rapp.

Spacey trató de justificarse pero agravó la situación al grado de la cancelación del proyecto en Netflix que recibió diferentes quejas para no abandonar de todo el proyecto de la familia Underwood por lo que ahora analizan la forma en la que le darán continuidad a la historia.

Una de las ideas que se contempla es tomar al personaje de Doug Stamper, interpretado por Micheal Kelly y contar su historia previa a su primer encuentro con los Underwood o lo que hizo para lograr los homicidios y negociaciones que logró con Frank.

House Of Cards fue de las primeras series en la plataforma bajo demanda que logró 53 nominaciones a los premios Emmy a lo mejor de la televisión, incluyendo mejor serie de drama en 2013.

¿Qué es un Spin Off?

Spin Off, es una historia derivada de un personaje de alguna obra (serie, película o título literario) que se puede situar antes, después o durante la historia original, la diferencia es que es contada con otro personaje principal y desde otra perspectiva. Better call Saul es el spin off y precuela de Breaking Bad, El Gato con Botas que es spin off y precuela de Shrek así como Rogue One que es una historia del universo cinematográfico de Star Wars.