FOTO: Padres obligan a su hija a cepillarse los dientes con popó de gato

(NOTICIAS YA).- Una pareja de Texas fue detenida luego de que las autoridades descubrieran los atroces abusos a los que sometían a sus tres hijos menores de 10 años; además de los golpes, los humillaban y torturaban obligándolos a cepillarse los dientes con popó de gatos.

James Chalkley, de 32 años, y Cheyanne Chalkley, de 22, padre y madrastra de un niño de 3 y dos niñas, de 5 y 10, fueron detenidos esta semana en San Antonio por maltrato de menores luego de una investigación que inició tras la denuncia de la maestra de una de las pequeñas.

Fue en septiembre cuando una profesora notó los graves moretones en la espalda baja de la niña de 5 años, cuando ella se agachó en busca de unos colores. El caso fue reportado a Servicios de Protección Infantil.

Luego de que los investigadores interrogaran y examinaran a los niños decidieron retirarle la custodia a los padres y durante la audiencia de esta semana fueron arrestados.

Durante los exámenes médicos descubrieron tanto heridas recientes como viejas, y una de las niñas dijo que los golpeaban con un cinturón, con un interruptor que tenía espinas y con collar de choques para perros.

Y los relatos de los horrores que sufrieron no pararon ahí. De acuerdo con My San Antonio, los niños hablaron sobre otros detalles con sus padres de crianza, como que los maltratos continuaban a manos de Cheyanne cuando su padre no estaba en casa.

Además, la pequeña de 5 años contó cómo su padre la castigó poniendo popó de gato en su cepillo de dientes y que la cepilló con tanta fuerza hasta que provocó que sangrara de sus encías. En otra ocasión, Chalkley los habría obligado a comer las heces.

Las autoridades informaron que la pareja estuvo involucrada en dos casos anteriores con Servicios Infantiles. Durante el primero, en septiembre de 2016, el caso concluyó que James Chalkley estaba dejando a los niños sin supervisión, detalla My San Antonio.