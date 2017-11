Madre denuncia apatía de autoridades para atender casos de bullying

(NOTICIAS YA).- En las redes sociales circula un video donde se observa una discusión entre la superintendente del colegio DR ML De la Garza González Charter School de Corpus Christi y una madre de familia quien llego a solicitar documentos que demuestren la causa de que su hijo de 14 años y su hermana de 11 años, no pueden seguir en esa escuela.

Joosette De la Garza, explicó que el pasado 26 de octubre publicó el video en facebook tras una reunión con las autoridades escolares debido a que dos días antes se enteró que su hijo Eddie Madrigal, le envió un mensaje de texto para contarle que una de sus compañeras lo molestaba.

“Ella me estaba empujando hacia el piso, no me dejaba levantarme, me empujaba con su dedo y me decía nombres, usted sabe nombre vulgares”, explicó Joosette De la Garza.