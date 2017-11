Revelan segunda víctima de acoso de Kevin Spacey, es mexicano

(NOTICIAS YA).- El escándalo de acoso sexual de Kevin Spacey se amplió con la segunda víctima de acoso que reveló su experiencia en el Old Vic Theatre en Londres. Se trata del actor mexicano Roberto Cavazos que se atrevió a denunciar mediáticamente al actor ante la fuerza que ha cobrado el tema en redes sociales.

“Tuve un par de encuentros desagradables con Spacey que estuvieron al filo de poder ser llamados acoso”, explicó Cavazos en su cuenta de Facebook.

Cavazos reconoce que el acoso sexual es una constante en el mundo del espectáculo pero pocos son los atrevidos en frenar el acoso, pero nadie había denunciado.

“Somos muchos los que tenemos un “Kevin Spacey story“. Parece que sólo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos. Era tan común que hasta se volvió un chiste local (de muy mal gusto)”, narró Cavazos.

Cavazos reconoce que frenó al Spacey en un par de ocasiones en Londres. Lo que más sorprende a Roberto es que las historias son muy similares entre sus víctimas.

“Los que coincidimos con él en Londres cuando fue director del Old Vic Theatre sabemos que serán muchísimos más los que se atrevan a contar sus historias en los próximos días y semanas. No me sorprendería que fueran números similares a los de Weinstein”, reflexionó el actor mexicano.

Los casos de Spacey o de Harvey Weinstein no son aislados ni solitarios, pues quienes acosan se saben con poder y lo utilizan para tener cómplices.

“Aparte de sus acciones reprochables, es una red de amigos, colegas y colaboradores que llevan años ayudándolos a encubrir sus comportamientos”, denunció Cavazos.

“No recuerdo cuántas personas me contaron la misma historia: Spacey los invitaba a reunirse con él para “hablar de sus carreras”. Cuando llegaban al teatro, el señor tenía preparado un picnic con champán sobre el escenario, hermosamente iluminado. Cada historia variaba en lo lejos que llegaba el picnic, pero la técnica era la misma. Más común era que el señor se encontrara en el bar de su teatro, estrujando a quien le llamara la atención. Así me tocó a mí la segunda vez. Yo nunca me dejé, pero sé de algunos que temieron ponerle un alto”, contó Cavazos.