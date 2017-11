¿Iniciará una guerra civil este sábado en Estados Unidos?

(NOTICIAS YA).- Grupos de la extrema derecha en el espectro político de los Estados Unidos, alimentados por distintos medios de noticias falsas, se encuentran seguros y preparándose para una supuesta guerra civil que iniciaría este sábado, 4 de noviembre.

No, no habrá una guerra civil. Al menos no hay una “planeada”.

Tampoco habrá un apagón nacional ese día, pero de eso te hablamos más adelante.

Todo se trata de la manera en que los grupos de extrema derecha han interpretado distintos movimientos antifascistas y de izquierda que protestan el gobierno de Trump.

LEE: Debate en California si clasificar a “Antifa” como una pandilla

El grupo “Refuse Fascism” (Rechaza el Fascismo) tiene organizadas distintas marchas pacíficas alrededor de los Estados Unidos, con los principales centros siendo San Francisco, Los Angeles, Nueva York, entre otras grandes ciudades.

El principal objetivo de estas marchas es derrocar el gobierno de Trump bajo la misma lógica con la que Corea del Sur Derrocó a su presidente Geun-hye, en 2016.

En septiembre, una manifestación de izquierda que se llevó a cabo bloqueando una carretera en Los Angeles, mostraba una lona con el lema “Noviembre 4 inicia”. A raíz de ello, grupos de extrema derecha, principalmente informados por medios como InfoWars que declaró “Antifa tiene planeada una guerra civil para acabar con el gobierno”, en verdad piensan que todo es una especie de conflicto armado.

LEE: Tragedia en Charlottesville acelera derribo de monumentos confederados

Entre las ideas erróneas que tienen destacan que el plan de este sábado es “asesinar a todos los que votaron por Trump”. Así que la derecha exhorta a que se mantengan en casa este sábado.

Nada de esto es verdad, salvo que habrán manifestaciones pacíficas en distintas ciudades.

No obstante, autoridades se mantienen alerta porque temen que un evento como el que ocurrió en Charlottesville, se repita.

¿Y qué hay del apagón?

Alrededor de las mismas fechas en que las noticias falsas sobre la supuesta guerra civil de este sábado empezaron a surgir, el rumor de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos realizaría unas pruebas de seguridad que requerirán apagar toda la energía eléctrica del país, comenzó a causar ruido.

El DOD (Departamento de Defensa) tiene planeado un ejercicio de “interoperabilidad de comunicaciones” con transmisiones de radio este sábado. Eso parece ser cierto, pues es algo que se hace de rutina.

No obstante, a pesar de que “apagar la energía” para ello sería lo ideal, “es un ejercicio que se sale por completo del presupuesto“, dijeron autoridades.

Descartan, pues, que vaya a haber tal apagón, convirtiendo en estas dos noticias en las últimas que se salieron de control debido a la histeria en redes.