La mitad de los personajes latinos en TV son criminales

(NOTICIAS YA).- La mitad de los latinos en programas de televisión aparecen como criminales, asegura un nuevo estudio.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la organización sin fines de lucro Define American publicó por primera vez “Immigrants and Immigration: A Guide for Entertainment Professionals”, una guía para escritores, directores y productores sobre cómo tratar temas migratorios en los medios de comunicación.

El informe de 19 páginas define algunos términos relacionados con la materia y explica algunos de los principales temas en cuanto a leyes migratorias, pero también incluye cifras sobre la representación de los inmigrantes –principalmente latinos– en la televisión.

Basándose en datos del análisis que The Opportunity Agenda hizo a 40 programas de distintas plataformas entre abril de 2014 y junio de 2016, los inmigrantes tuvieron apenas el 6% de papeles, a pesar de representar el 17% de la población.

Asimismo, la mitad de los personajes latinos y una cuarta parte de los originarios de Medio Oriente aparecen como criminales. En contraste, diversos estudios oficiales indican que los inmigrantes varones de entre 18 y 39 años son 50% menos propensos a ser encarcelados que sus equivalentes nacidos en Estados Unidos.

“La inmigración es el tema más controversial pero menos entendido hoy en Estados Unidos. Por ello es crucial para Define American publicar un recurso para que los miembros de la industria del entretenimiento lo entiendan mejor y representen a los inmigrantes de una forma más fiel”, explicó Elizabeth Grizzle Voorhees.

“Estas herramientas fueron escritas específicamente para profesionales creativos, y esperamos que conduzcan a una mayor representación e historias más humanas en la televisión y el cine”, concluyó.