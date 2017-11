¿Qué tan aceptados son las personas con tatuajes?

(NOTICIAS YA).- Para muchos, hacerse un tatuaje es como contar una historia que se queda dibujada en la piel. Es un reflejo de su personalidad, y se convierte en una demostración de su habilidad artística.

Para Pepe Gámez, su historia empezó cuando entró a la cocina. Como Chef de Callo de Hacha, un restaurante conocido en Laredo. Cuenta de su primer tatuaje y el significado de porque decidió quedarse con ese dibujo por toda su vida.

“Todos tienen un significado me los he hecho todos con significado. El primero que me hice fue este que representa mi pasión por la cocina y luego mi tatuaje de mi restaurante y ya no pare de hacerme tatuajes”, cuenta Pepe Gámez, conocido como el Chef de Callo de Hacha.