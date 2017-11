Surgen nuevos escándalos sexuales de Brett Ratner y Dustin Hoffman

(NOTICIAS YA).- En la industria del entretenimiento siguen las denuncias mediáticas por acoso sexual. Uno de los nuevos señalados es Dustin Hoffman, famoso por protagonizar Kramer vs Kramer en 1979 y Tootsi en 1982 así como la voz del maestro Shifu en Kung Fu Panda. El otro es Brett Ratner, productor de la galardonada The Revenant, director de X-Man Last Stand y productor de la serie Prision Break.

Seis mujeres han acusado de Ratner por acoso sexual y misoginia. Entre las denunciantes está la actriz canadiense Natasha Henstridge de acuerdo a un reporte de Los Ángeles Times. Natasha comentó que en los 90, cuando era modelo fue forzada a sostener sexo oral con el productor Ratner en su departamento en Nueva York. La actriz Katharine Towne describió que Ratner fue muy agresivo con ella y la metió a un baño cuando recién se conocieron en 2005. Olivia Murin también mencionó que Ratner se masturbó frente a la producción un día durante la filmación de After the Sunset en 2004.

“Le pegué una vez, con dureza y le dije que era un viejo verde”, comentó Anna Graham sobre su experiencia con Dustin Hoffman en 1985.

Contra Dustin Hoffman, la denuncia mediática la expuso la escritora Anna Graham Hunter en un caso de 1985 cuando ella tenía 17 años y fue acosada mientras se desarrolló la producción de La Muerte de un Viajante cuando Hunter le pidió a Anna que le preparara un desayuno de “huevo duro y clítoris hervido” y un día antes le había tocado los glúteos y reír con ella.