¿Conoces a los 20 acosadores denunciados en Hollywood?

(NOTICIAS YA).- El productor cinematográfico Harvey Weintein fue el primero de la actual racha en ser exhibido como acosador sexual en la industria del entretenimiento en Hollywood, el más reciente es Kevin Spacey pero en la historia son más casos que se han ventilado mediáticamente.

El fotógrafo Terry Richardson ha sido acusado de explotación y abusos sexuales. Ahora tiene prohibido participar en sesiones de revistas como Vogue o GQ.

Durante la segunda semana de noviembre Bill Cosby deberá enfrentar de nuevo las acusaciones por abuso sexual, ante sus 50 víctimas que aseguran haber sostenido relaciones en 2004.

Woody Allen enfrentó una polémica similar en 2014 ante un testimonio de Dylan Farrow sobre abusos por el escritor cuando tenía 7 años.

Roman Polanski de 43 años se declaró culpable en 1977 por abusar de una niña de 13 años. A finales de 1978 abandonó Estados Unidos luego de que sospechó que el juez le interpondría una condena mayor a la pactada al declararse culpable.

Casey Affleck, hermano de Ben Affleck, logró resolver dos demandas pro acoso sexual de parte de Amanda White y Magdalena Gorka. Ambas demandaron al actor por hostigamemiento en 2010 durante el rodaje de I´m Still Here. La demanda se resolvió y eso no le impidió ganar el Oscar como mejor actor en 2017.

El presidente Donald Trump ha sido acusado de abuso sexual por diferentes mujeres, incluyendo el caso de la filtración de una grabación en la que explica cómo se acerca a las mujeres.

Myke Tyson pagó una multa de 30 mil dólares al perder un caso por acoso en 1992. John Travolta también pagó una indemnización en 2013 por perder demandas por acoso. El actor Anthony Weiner en 2011 tuvo que pedir disculpas por enviar audios y fotografías sugerentes a mujeres.

Steven Segal, el exproductor Lukasz Sebastián Gottwald, Bob Weintein, el presentador de Fox: Bill O’Relly en abril de 2017, el conductor de Fox: Roger Alies en 2016, James Toback, el exdirector del fondo monetario internacional: Dominique Strauss-Kahm fue acusado por acoso por Nafissatou Diallo y en otro caso Chris Savino fue despedido de Nickelodeon por acusaciones de acoso sexual.