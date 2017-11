Karla Souza denuncia acoso sexual por productores en México

(NOTICIAS YA).- Una de las protagonistas de How to get away with murder, la actriz mexicana Karla Souza se sumó a las denuncias por acoso sexual en la industria del entretenimiento, sólo que ella señaló que fue víctima de acoso cuando empezó su carrera en México.

Durante una entrevista con el locutor Javier Poza, Karla detalló que se reunirá con otras víctimas para analizar las acciones a tomar y así revelar nombres y apellidos de los acosadores sexuales en la industria del entretenimiento en México.

“Justo en mi primer año en México, de haber llegado a trabajar, 2004 – 2005, por ahí, después al año otra vez con otra persona y luego al otro año, casi casi era gajes del oficio”, explicó Karla.

La actriz dibujó un reto psicológico de las víctimas de acoso que al principio creen que la culpa es de ellas y que los acosadores hacen una especie de “lavado de cerebro” para que las víctimas crean que sus hostigadores tienen la razón y tengan miedo de delatar o compartir o confesar la experiencia.

Karla no dio fecha ni plazo para revelar casos y nombres en las experiencias de acoso sexual, pero su revelación se suma a la de Kate del Castillo que en su documental Cuando conocí al Chapo en Netflix, habló de las reuniones de actrices con los publicistas e inversionistas de Televisa.