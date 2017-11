Regularán penalización sobre uso de la marihuana en El Paso

(NOTICIAS YA).- Después de que el condado de El Paso aprobara este programa que como su nombre lo dice, brindara una oportunidad a quien sea sorprendido en posesión de mariguana. Hoy la policía de El Paso se ha sumado a este esfuerzo.

Como todos los lunes por la mañana durante los últimos 4 años, Pierre ha asistido a las juntas del condado de El Paso con el fin de buscar medidas para la legalización de la mariguana. Esta mañana ha asistido pero para mostrar su gratitud.

“Lo que paso la semana que paso si se me sentí bien, no es la cosa que quería pero es parte me entiende”, comentó Pierre Andre Euzarraga.

“First Chance o primera oportunidad, es el programa que el condado de el paso aprobo la semana pasada este le da la oportunidad a quien sea sorprendido con menos de 4 onzas de marihuana de poder pagar 100 dólares, brindar 8 horas de servicio comunitario y evitar pisar una celda.

“Con este proceso ellos pueden contactar aquí al condado a la oficina del fiscal, pueden saber si esta persona tiene antecedentes criminales y si no tiene entonces se les da un documento o les dan la opción de participar en el programa”, comentó David Stout, comisionado del condado de El Paso.

Este lunes la policía de El Paso ha decidido unirse a este esfuerzo y comenzar a trabajar en conjunto con el condado.

“Les va a dar la oportunidad a la policía que estén en las calles más tiempo y nomas para trabajar juntos y hacer algo que va a beneficiar a estos ofensores, que la mayoría tienen menos de 25 años”, comentó Claudia Durán, vocera del fiscal del condado Jaime Esparza.

Una implementación que ven como un paso a favor para en un futuro poder legalizar la marihuana en El Paso.

La oficina del fiscal del condado aseguro que aún faltan algunos detalles para poder llevar a cabo este programa. Ellos esperan que este mismo entre en función en las próximas semanas.

Información de Edgar Ramírez.