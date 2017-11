Joven domador de serpientes al borde de la muerte por mordedura

(NOTICIAS YA).- Un famoso y joven domador de serpientes se debate entre la vida y la muerte después de ser mordido por la que tenía como mascota.

De acuerdo con Fox News, el australiano Nathan Chetcuti intentaba poner a su taipán del interior nuevamente en su caja cuando ésta lo mordió. El padre del joven de 19 años llamó inmediatamente a los servicios de emergencia.

El toxicólogo Geoff Isbister indicó que el veneno de esta serpiente, considerada una de las más venenosas del mundo, puede causar serios problemas para los humanos.

“En cuanto a sus efectos, ocasiona que la sangre no coagule, pero su efecto principal es que causa neurotoxicidad (veneno en el sistema nervioso). Así que si no es tratado a tiempo, puede causar parálisis”, explicó.

Hasta este 7 de noviembre, el originario de Brisbane se encontraba todavía en estado grave en la unidad de cuidados intensivos del hospital Redcliffe en Queensland, acompañado por su familia.

Chetcuti tiene una página de YouTube llamada “Australian Pythons And Other Reptiles”. La serpiente que lo mordió es originaria del centro-este de Australia. Su mordida puede matar a una persona en menos de una hora si no es atendida, asegura un reporte de la Universidad de Melbourne.

El caso ha sorprendido a la comunidad pues la taipán del interior solo ataca cuando es provocada o maltratada.