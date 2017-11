Mata a su esposo porque le escupió la cara dentro de su residencia

(NOTICIAS YA).- Una mujer residente de Henderson declaró a la policía que apuñaló a su marido hasta matarlo luego de que este le escupió a la cara el sábado, según el reporte policial.

Shirron Gayles-Zanders de 50 años fue arrestada por la Policía de Henderson luego de que oficiales respondieron a la residencia de la pareja ubicada al 1100 de Strada Pecei, cerca del Wetlands Park alrededor de las 11:20 a.m., según declaró la policía.

La investigación preliminar indicó que los oficiales fueron hacia ese domicilio originalmente porque el marido, Kerry Zanders, hizo una orden para recuperar sus pertenencias de la residencia. Las autoridades dijeron que este no se esperó a que la policía llegara al lugar y decidió entrar a la casa.

Gayles-Zanders declaró a las autoridades que su marido estaba azotando las puertas, dañando cosas materiales como los muebles e intentó ponerle un cigarrillo encendido en su ojo. Ella le manoteó el cigarrillo de su mano y luego él acudió a recoger su ropa.

Más tarde, ella declaró que fue por un cuchillo y cuando su marido se acercó a hacerle un comentario de que ella no era su esposa porque no tenía su apellido, él le escupió la cara. Eso la enfureció y fue ahí donde comenzó a apuñalarlo. Él intentaba escapar, pero el ataque no cesó hasta que él terminó en el suelo.

Ella se comunicó con las autoridades y les dijo: “Creo que acabo de matar a mi marido”.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de Kerry dentro de la casa acuchillado y con múltiples cortes. Ellos comenzaron con primeros auxilios para salvarlo pero murió a causa de las heridas en la escena.

La policía arrestó a Gayles-Zanders bajo un cargo de asesinato. Su audiencia está programada para el lunes 13 de noviembre.