George Clooney podría retirarse de la actuación

(NOTICIAS YA).- George Clooney, ganador de un Óscar como Mejor Actor de Reparto, indicó que podría retirarse de la actuación.

De acuerdo con Metro, sería la falta de papeles para hombres de su edad lo que podría llevar al también director de 56 años a dejar de aparecer frente a las cámaras.

“Mira, he actuado por mucho tiempo. Tengo 56. Ya no soy el tipo que se queda con la chica. No debería serlo”, expresó Clooney en una entrevista reciente.

Para el actor, quien apareció por última vez frente a las cámaras en “Money Monster” de 2016, actuar tampoco es una necesidad económica, aunque no descarta regresar si le ofrecen algún papel jugoso.

“Si alguien tiene a Paul Newman en ‘The Verdict’, lo tomaría. Pero no hay muchos (roles) así. Antes pagaba la renta actuando, pero acabo de vender una compañía de tequila por mil millones de dólares. No necesito el dinero”, aseguró el ex-Batman.

La carrera de Clooney se ha centrado en la producción y dirección durante los últimos años, y actualmente se prepara para el estreno de su más reciente cinta detrás de la cámara, “Suburbicon”.