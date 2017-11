Indígena mexicano que estudia en el MIT gana premio de la juventud

(NOTICIAS YA).- Ricardo Pedro Pablo es el premio nacional de la juventud 2017 en la categoría de logro académico por ser el único mexicano de origen indígena que estudia en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Ricardo ha protagonizado varias notas, reportajes y documentales pues su historia es una inspiración de superación.

De niño, Ricardo fue discriminado como “indio huarachudo” y desde entonces no ha dejado de luchar y de estudiar para alcanzar sus sueños. Estudio desde su casa en Tuxtepec, Oaxaca y así logró ser egresado de la facultad de química de la Universidad Autónoma de México y encontró la forma para estudiar un doctorado en el MIT.

“Desde pequeño sabía que no quería morir de pobre”, comentó Ricardo que ahora lamenta no saber hablar la lengua de su tierra pues su madre no quiso enseñarle para que no lo discriminaran.