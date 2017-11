Ofrecen cursos para concienciar sobre fraudes en el Condado Pinellas

(NOTICIAS YA).- Los detectives de la Unidad de Delitos Económicos de la Oficina del Alguacil del Condado Pinellas y la Protección al Consumidor del Condado Pinellas anunciaron que organizarán cinco talleres enfocados en la concientización sobre el fraude para discutir las estafas más comunes que han estado circulando en el Condado Pinellas.

Los talleres se llevaran a cabo en diferentes localidades del condado como parte de la semana de concientización sobre el fraude que afecta a todas las personas de nuestro estado.

Las autoridades realizarán al menos cinco talleres para concienciar a las personas sobre le fraude.

Dicho evento está programado para el 13 de noviembre hasta el 17 de noviembre de 2017. Todos los residentes del condado que participen en dichos eventos recibirán consejos sobre cómo evitar convertirse en víctima de los criminales.

Las diferentes charlas se llevarán a cabo los siguientes días:

Noviembre 13, 2017 de 11:00 a.m. – 2:00 p.m.

Sailboat Key, Property Owners Association

7911 Sailboat Key Boulevard South, South Pasadena

Noviembre 14, 2017 de 11:00 a.m. – 2:00 p.m.

Seminole Gardens, Peacock Center

8324 112th Street North, Seminole

Noviembre 15, 2017 de 11:00 a.m. – 2 p.m.

Top of the World, East Activity Center

2069 World Parkway East, Clearwater

Noviembre 16, 2017 de 11:00 a.m. – 2 p.m.

Five Towns Community, Magnolia Sun Center

7950 58th Avenue, St. Petersburg

Noviembre 17, 2017 de 11:00 a.m. – 2 p.m.

Highland Lakes Clubhouse

3300 MacGregor Drive, Palm Harbor