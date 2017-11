Reemplazarán a Kevin Spacey en película que ya está terminada

(NOTICIAS YA).- A raíz de las acusaciones de abuso y acoso sexual que pesan sobre Kevin Spacey, el actor ahora será remplazado en la cinta “All the Money in the World”, la cual ya estaba terminada y a punto de estrenarse.

De acuerdo con Variety, que cita a Deadline Hollywood, el director Ridley Scott ahora empleará a Christopher Plummer en el papel de J. Paul Getty.

La cinta del estudio Sony está programada para estrenar el próximo 22 de diciembre, es decir, en alrededor de un mes y medio.

Algunas fuentes aseguran que las nuevas escenas con Plummer serán filmadas en las próximas semanas y agregadas a la película a tiempo para su estreno.

Los actores Mark Wahlberg y Michelle Williams también aparecen en la cinta, y se cree que podrían participar en las nuevas filmaciones. Se cree que esta medida podría funcionar, ya que la mayoría de las escenas del personaje lo muestran en solitario.

Se estima que las escenas que filmó Spacey fueron grabadas a lo largo de dos semanas, por lo que el nuevo plan no es imposible, aunque lograrlo sería difícil.

“All the Money in the World” también fue eliminada del festival fílmico AFI Fest a raíz de la controversia con Spacey, quien ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por varios hombres, incluyendo menores de edad.

La película habla sobre el secuestro de J. Paul Getty III en 1973. El abuelo del joven, el magnate petrolero J. Paul Getty (Spacey/Plummer), se rehusó a pagar el rescate de 17 millones de dólares que exigían los plagiarios.