Residentes de Gómez Farías son sorprendidos con una fuerte balacera  

(NOTICIAS YA).- La Fiscalía del Estado de Chihuahua confirma enfrentamientos entre grupos criminales en Gómez Farías y Peña Blanca.

La información es limitada sin embargo, quieren aclarar que en la balacera no se involucró ningún agente de policía.

En entrevista con Netnoticias, vecinos comentaron, “a primeras horas de la noche se suscitó tremenda balacera a las afueras de la comunidad de Peña Blanca y en estos momentos está dándose en las calles de Gómez Farías. Son las 12:35 de la noche y suman ya 50 minutos de una cruenta balacera en la que desde el lugar que yo me encuentro he escuchado aproximadamente entre 250 y 300 disparos de alto calibre. Ojala y la sociedad civil no haya recibido daños por estos hechos”.

Mientras que mandan a Univision 26, un video donde se escuchan los disparos.

Estaremos al pendiente de los detalles.