VIDEO: Apuñalan brutalmente a mujer para quitarle su teléfono

(NOTICIAS YA).- Una mujer fue atacada brutalmente por un sujeto que le robo su teléfono móvil en una estación de autobuses en Colombia, y todo quedó registrado por las cámaras de vigilancia.

Las cámaras de seguridad del sistema de transporte de Cali captaron el momento en que una joven de 18 años es atacada mientras esperaba su autobús en la estación 7 de Agosto.

Repentinamente se le acerca un sujeto e intenta arrebatarle su dispositivo móvil, pero la joven opone resistencia e inicia un forcejeo entre ambos.

El ladrón reacciona violentamente y jala a su víctima del pelo tirándola al suelo, en donde la apuñala en varias ocasiones para después huir por la puerta de acceso de los autobuses.

A pesar de que en la estación había más usuarios, nadie ayudó a la joven en el momento del ataque, incluso se ve a un joven huir de la escena. Fue hasta que el ladrón huyó cuando alguien se acercó.

“Él saca el puñal y me propina la primera puñalada en el pecho. Yo trato de darle la espalda, arrodillarme, y él me devuelve del pelo. Le doy la espalda para que no me hiera más el pecho y ahí me propina las otras 4 puñaladas en la espalda”, fue lo que relató la víctima.

De acuerdo con Pulzo, la joven se encuentra fuera de peligro, a pesar de sus heridas en el omoplato derecho, axila derecha y el hombro derecho.

Las autoridades condenaron el violento robo e informaron que están investigando el caso para localizar al agresor.