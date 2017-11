Furiosa reacción de “la chica del clima” contra un acosador

(NOTICIAS YA).- “No se saben ni lavar el calzón”, es una parte de los audios que se hicieron virales que envió la modelo y presentadora del estado del tiempo: Sol Pérez ante la insistencia y el acoso de un hombre que había conseguido su teléfono. La modelo aseguró que su privacidad se estaba violando y que ella no estaba interesada en entablar una relación con un hombre en esas condiciones sin importar si el interesado fuera empresario o inveriosnista.

“Estás violando mi privacidad porque me estás mandando mensajes a mi número que nadie te lo pasó. Yo no te lo pasé y si me estoy saliendo del grupo es porque no quiero que me hinches más las pelotas”, comentó Sol en los mensajes de Whatsapp que envió a su acosador.