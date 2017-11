Sorprende Mon Laferte al defenderse ante pregunta machista

(NOTICIAS YA).- La intérprete chilena Mon Laferte increpó a un reportero mexicano que la cuestionó con una pregunta machista al pedirle revelar el secreto para cautivar al público femenino siendo que las mujeres usualmente se atacan entre sí. La cantante entendió claramente que las mujeres son agresivas y celosas en todos los ámbitos según el hábil reportero que buscaba la polémica y terminó siendo la noticia.

“Tampoco me parece que las mujeres se ataquen, tu comentario es un poco machista. ¿Cómo le haces para que tu público sean puras mujeres? si entre ustedes se atacan… no sé, creo que debes informarte un poco más. A lo mejor quitarte un poco algunos prejuicios porque creo que no está bien formulada tu pregunta”, le contestó Norma Monserrat Bustamante, mejor conocida como Mon Laferte.

El nuevo disco de Norma Monserrat se llama La Trenza, considerado como Rock en español aunque sus tonos son bajos como pop romántico que han cautivado a quienes gustan del romance y la melancolía. Durante la presentación del disco en México como triple platino por sus ventas, Laferte le pidió al reportero dejar el tema porque se estaba justificando de una manera contraproducente.

La cantante reconoció que lograr la fama le ha costado mucho trabajo, pues alcanzar escenarios internacionales y ser del gusto de público de diferentes edades ha sido un trabajo doble, por el simple hecho de ser mujer.

“Llega un punto que yo como mujer estoy hasta la madre que me hagan preguntas pendejas y machistas. Es que me harto, me harto, porque siempre me preguntan ese tipo de cosas. Siempre se me va a juzgar más sólo por el hecho de que soy mujer y me va a costar el doble porque soy mujer ¿sabes? Entonces estoy hasta la madre de esto”, insistió.