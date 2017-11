Muere de frío madre de 4 por no poder pagar la calefacción

(NOTICIAS YA).-El pasado 2 de noviembre, una mujer fue encontrada sin vida dentro de su propia casa, en Runcorn, Cheshire, Inglaterra. Llevaba puesta una chamarra y su bufanda. Su casa estaba helada.

Aunque no se han confirmado las razones médicas de su muerte, se presume que haya sido una combinación entre el frío y su deteriorada salud, misma que tuvo que ver con su falta de calefacción en el hogar.

Elaine Morrall, de 38 años, era madre de cuatro pequeños. Padecía de problemas mentales y trastornos de la alimentación; era anoréxica.

Debido a su enfermedad, no podía sostener un empleo. Recibía ayuda del gobierno, no obstante, en repetidas ocasiones, este no la consideró “suficientemente enferma” para recibir el apoyo gubernamental, y lo retiraban.

La última vez, Elaine no pudo acudir a su audiencia para recibir la ayuda del gobierno porque estaba sumamente enferma. Su madre fue en su lugar pero no pudieron detener el retiro de su pensión.

Debido a ello, Elaine no podía costear tener la calefacción prendida todo el día, así que solo la prendía cuando estaban sus hijos en casa.

Así fue el 2 de noviembre, cuando sus hijos se fueron, que ella apagó la calefacción y se arropó lo más que pudo para soportar las bajas temperaturas. Cuando sus hijos llegaron, ella estaba muerta.

La madre de Elaine envió una carta abierta a las autoridades que retiraron el apoyo a su hija. Su contenido era desgarrador y se hizo viral en Inglaterra.

“¿Cuánta gente debe morir para que se den cuenta que están afectando a los más vulnerables?“, decía la madre de Elaine.

El mensaje llegó al departamento de trabajo y pensiones, mismos que se han comunicado con la familia para apoyarla de la manera que les sea posible, aunque estos no han sido aclarados.

Por otra parte, una persona que se sintió conmovida con la historia, lanzó una campaña para recaudar fondos para los cuatro pequeños que quedaron sin su madre. En poco tiempo, habían reunido una cantidad no conocida de dinero, pero misma que describían ser “más de lo que esperaban”, así que la campaña concluyó exitosamente.