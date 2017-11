Comediante admite acusaciones de conducta sexual inapropiada

(NOTICIAS YA).- El comediante Louis C.K. reveló este viernes que las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra son ciertas.

Un reportaje del New York Times informó este martes que cinco mujeres indicaron que el actor se había masturbado frente a ellas, entre otros actos, según expuso CNN.

“Estas historias son verídicas. En ese entonces me dije a mí mismo que lo que hice estaba bien porque nunca le mostré a una mujer mi (pene) sin antes preguntarles, lo cual también es cierto”, comienza el comunicado de C.K.

LEE: Miles perderían sus empleos si cancelan ‘House of Cards’

“Pero después, y muy tarde, aprendí que cuando tienes poder sobre otra persona, pedirles que vean tu (pene) no es una pregunta. Para ellos es un dilema. El poder que yo tenía sobre estas mujeres es que me admiraban. Y manejé ese poder de forma irresponsable”, añadió el también realizador, quien dijo sentir remordimiento y que ha tratado de aprender de su conducta irresponsable.

“El peor arrepentimiento es lo que has hecho para herir a alguien más”, dijo, además de disculparse con la cadena FX y el estudio de producción The Orchard, así como el elenco y equipo de su película “I Love You, Daddy”, cuyo estreno ha sido suspendido.

LEE: Reemplazarán a Kevin Spacey en película que ya está terminada

“He traído dolor a mi familia, amigos, mis hijos y su madre. He pasado una larga y afortunada carrera hablando y diciendo todo lo que quiero. Ahora daré un paso atrás y tomaré un largo tiempo para escuchar”, finalizó.

El jueves, la cadena HBO anunció que C.K. no aparecerá en “Night of Too Many Stars: America Unites for Autism Programs”, mientras que FX mostró su preocupación por las acusaciones. Louis C.K. es productor ejecutivo de varios programas de dicha cadena, como “Better Things”, “Baskets” y “Louie”.

LEE: Netflix le cierra las puertas a Kevin Spacey

Este viernes, Netflix indicó que ya no realizará un especial con el comediante, mientras que el publicista Lewis Kay anunció que ya no representa al actor.