Descuentos y más para el “Día de los Veteranos” en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Varios negocios alrededor del valle están haciéndole honor a aquellos que sirvieron al país con ofertas en comida y otras para el día oficial de los veteranos, estipulado como el 11 de noviembre.

Una variedad de restaurantes estarán ofreciendo descuentos y estos varían depende la ubicación. Las ofertas varían en los siguientes negocios:

Applebee’s , BJ’s , Carrabba’s, Chili’s, Denny’s , Dunkin’ Donuts, Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers, Golden Corral, Hooter’s, IHOP, Little Caesars, Lucille’s Smokehouse Bar B Que, Mimi’s Café, Olive Garden, Outback Steakhouse, Red Lobster, Red Robin, Squeeze In and Wienerschnitzel.

Además de los descuentos en los mencionados lugares de comida, los veteranos y activos militares podrán contar con transporte gratuito de la Comisión de Transporte Regional del Sur de Nevada (RTC) el día sábado dentro del servicio de autobuses del RTC a partir de las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m. con identificación para presentar al momento de abordar a este.