Vende riñón para poder pagar la quinceañera de su hija

(NOTICIAS YA).- Un hombre en Argentina y conocido por ser un campeón de taekwondo demostró que por su hija está dispuesto a hacer cualquier cosa.

Maximiliano Javier Almandoz publicó en Facebook, “vendo riñón para hacerle la fiesta de 15 años a mi hija”. Medios locales quedaron sorprendidos por lo que decidieron hacerle una entrevista.

De acuerdo con Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, el hombre es un peleador de taekwondo que trabaja todos los días para sacar adelante a su esposa y dos hijos. A pesar de tener medallas de oro que obtuvo en combates nacionales e internacionales, es un señor humilde que no le alcanza para la gran fiesta de su hija.

Según RT, Javier, de 40 años, es mozo en La Rural un predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) destinado a diversos eventos y tiene un pequeño almacén barrial en uno de los ambientes de su casa en González Catán, una ciudad humilde del partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Tras no poder juntar el dinero suficiente decidió poner en venta su órgano. “Cuando pase el tiempo y ella diga que no tuvo sus 15 como todas, me mataría. Quizás sea una pavada, pero como papá quiero lo mejor”. Asegura que todas sus amigas han pasado por este festejo y no podría con la tristeza de no realizárselo a su pequeña. Usualmente las fiestas cuestan 300.000 pesos (unos 17.000 dólares).

Además menciona que, “dicen que se puede vivir con un solo riñón”, por lo que agregó, “si salva una vida y puede darle el festejo a mi hija, es un negocio redondo”.

Por el momento todavía no recibe una oferta concreta. También tiene que conseguir a los médicos que estén dispuestos a realizar la operación de forma clandestina ya que Argentina no se puede vender o comprar órganos.