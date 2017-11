Actrices de Televisa eran ofrecidas a publicistas, confirma Dulce María

(NOTICIAS YA).- Los escándalos de acoso, abuso sexual y trata también se fortalecen en la industria del entretenimiento en México. La actriz Kate Del Castillo reveló que dentro de la empresa Televisa, productora de teledramas y novelas, ofrecía a la actrices a los publicistas que patrocinaban las producciones mediante un catálogo que fue confirmado por la actriz y cantante Dulce María.

Dulce confirmó que el catálogo sí existe, que sólo estaban las actrices de moda o las jóvenes promesas que gozan de buena presentación. La excantante de RBD dijo que nunca se prestó a las negociaciones, no reveló nombres ni detalles y tampoco ha denunciado el acoso en la industria.

La actriz Karla Souza está desarrollando un proyecto en la que abordará casos de acoso y abuso sexual en el mundo del espectáculo, lo comentó luego de revelar que había sido víctima de acoso al inicio de su carrera artística en México.

“La primera vez que a mi me invitaron yo estaba haciendo Muchachitas y tenía a mi novio que era Ari Telch. Cuando me hablaron para reservar dije pues muchas gracias Ari y yo vamos a estar ahí y me dicen no, sólo estás tú invitada, le dije no se me antoja ir. “, comentó Kate Del Castillo durante su documenta Cuando conocí al Chapo.