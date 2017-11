Gal Gadot amenaza con dejar de ser Wonder Woman

(NOTICIAS YA).- Gal Gadot podría dejar de interpretar a la súper heroína: Wonder Woman, luego de condicionar a Warner Brothers en mantenerse como parte de su franquicia si dejan la sociedad con la productora RatPac-Dune del cineasta Brett Ratner acusado por abuso y acoso sexual contra mujeres en diferentes producciones de Hollywood. Entre las víctimas que han denunciado son: Olivia Munn, Natasha Henstridge y Jaime Ray Newman.

Warner no ha fijado postura y hasta han dudado de la veracidad de las declaraciones. La relación entre ambas productoras seguirá pues el próximo 20 de abril estrenarán la película Rampage, protagonizada por Dwayne Johnson.

Gal Gadot redefinió el universo extendido de DC Comics en el cine, luego de lograr un contundente éxito con Wonder Woman tras los fracasos en taquilla y popularidad de las películas de Súperman, Batman V Súperman y Suicide Squad, su próxima aparición como Wonder Woman será en Justice League a estrenarse el 17 de noviembre, pero la película en riesgo es la secuela de la heroína para 2019.

Wonder Woman recaudó 820 millones de dólares en el mundo en menos de 6 meses, de las películas más exitosas de súper héroes.

RatPac y Warner Brother iniciaron su asociación en 2013 por 75 películas entre las que se incluyen los títulos de Wonder Woman. Warner optó por RatPac luego del éxito obtenido en los 4 fantásticos en 2007, X – Men en 2006 y 2009 con 20th Century Fox. Con Warner ha logrado éxitos como Gravity, ganadora del Oscar en 2013 y The Revenant ganadora del Oscar en 2015, The Lego Movie en 2014, The Intern en 2015, Mad Max en 2015, Fantastic Beast and Where to Find Them en 2016, Lego Batman Movie en 2017 y tenían planes para llevar la producción de Cyborg y Green Lantern Corps para 2020.