Miles de científicos lanzan segunda advertencia sobre el daño al planeta

(NOTICIAS YA).- Más de 16 mil científicos de 184 países han publicado una segunda advertencia a la humanidad advirtiendo que debemos cambiar nuestras malas conductas para ayudar al planeta.

En 1992, mil 700 científicos independientes firmaron la “Advertencia de los científicos del mundo a la Humanidad”. La carta advirtió que “los seres humanos y el mundo natural están en curso de colisión” y si el daño ambiental no se detenía, nuestro futuro estaba en riesgo.

Esa carta fue noticia hace 25 años, pero el mundo todavía se enfrenta a enormes desafíos ambientales. Fue así que el científico ambientalista William Ripple y sus colegas decidieron crear una nueva carta. Desde que fue publicada en la revista BioScience este lunes, cientos más de científicos se han unido.

El documento esencialmente dice que si no hay una oleada de presión pública para cambiar el comportamiento humano, el planeta sufrirá un daño “sustancial e irreversible”.

“Esto no se trata de un fenómeno natural que no tiene que ver con los humanos”, dijo Ripple, un distinguido profesor de ecología en la Universidad Estatal de Oregon. “Si no tenemos una biósfera saludable, si seguimos teniendo problemas ambientales importantes y problemas de cambio climático, esto va directamente al bienestar de los seres humanos. Las personas deben entender que estamos tratando de salvarnos a nosotros mismos de una miseria catastrófica enorme”.

Aunque ha habido un puñado de cambios positivos, los datos actuales muestran que muchos problemas ambientales se han empeorado “alarmantemente” desde que se escribió la última carta.

Desde 1970, las emisiones de dióxido de carbono han aumentado marcadamente, en aproximadamente un 90%. Aproximadamente el 78% de eso proviene de la quema de combustibles fósiles, como el uso del carbón para calentar nuestras casas y conducir automóviles que usan gasolina, y mediante procesos industriales básicos y actividad humana que representan la mayoría del aumento total de emisiones de gases de efecto invernadero desde 1970 a 2011, según la Agencia de Protección Ambiental.

Esa actividad humana ha ayudado a elevar la temperatura promedio global. 2016 fue el año más caliente que se haya registrado, según la NASA. De hecho, los 10 años más cálidos en el récord de 136 años se han producido desde 1998, según los datos más recientes disponibles.

Aunque el gobierno de Trump ha dicho que los programas de cambio climático son una “pérdida de dinero” y que el cambio climático en sí es un “engaño costoso”, los datos sugieren que los aumentos de temperatura probablemente causarán escasez en los cultivos alimentarios del mundo. El clima será más dañino, con tormentas más intensas, mientras que los niveles del mar aumentarán y amenazarán ciudades costeras.

*Con información de CNN