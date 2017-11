Piden pistas para resolver doble asesinato en LV

(NOTICIAS YA).- Una madre pide ayuda al público para encontrar más información en el caso del asesinato de su hija y otro joven en Las Vegas.

Sydney Land, de 21 años, y Nehemiah Kauffman, de 19, aparecieron muertos el 27 de octubre del 2016 dentro de un complejo de departamentos ubicado al 4400 de Hualapai Way.

“Ella [Sydney] es nuestra primera hija. Es hermana de tres y el impacto de su muerte aún no se ha comenzado a sentir”, dijo Connie Land, madre de la víctima. “Como familia, le estamos suplicando a la comunidad. Ella no merecía esto, ella no merecía morir así. Entonces le pido a la gente que si tiene información sobre este caso, de esta manera se encuentra alguna solución y esa gente no está más en las calles”, dijo Land.

Las autoridades declararon que se cree que Kauffman era el objetivo del ataque pero como Sydney estaba ahí, resultó involucrada en el incidente. Aparentemente, el joven tenía alguna asociación con actividades criminales que la policía descubrió.

Se cree que el tirador fue recibido dentro del departamento y que conocía por lo menos a una de las víctimas.

Cualquier persona que tenga mas información, favor de comunicarse con las autoridades al 702-385-5555.