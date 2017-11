Recibió 3 disparos en la cabeza y sobrevivió

(NOTICIAS YA).-Martel Mora Meza era muy reconocido en Apatzingán, Michoacán hasta que sufrió un atentado. El 19 de enero de 2012, alrededor de las 10 de la noche, 2 hombres tocaron la puerta de su casa, él la abrió y los asesinos le dispararon 3 veces en la cabeza.

Familiares y amigos daban por muerto a Martel, pero este académico mexicano no sólo sobrevivió el ataque armado del que fue víctima, sino que cinco años después de sufrir el atentado que casi le cuesta la vida, consiguió que Estados Unidos le diera asilo político

El mexicano de 46 años no puede hablar a consecuencia del daño cerebral que sufrió por los impactos de bala que le destruyeron la nuca, pero sonríe y llora de la felicidad ya que no solamente se quedara legalmente en este país, sino que también podrá pedir a sus hijas, a las que no ve desde el 2013, año en el que se vino a vivir con su hermana a Los Ángeles por termo que las personas que intentaron matarlo regresaran otra vez.