VIDEO: Nueva Zelanda se enfrenta a la selección de Perú y a sus chamanes

(NOTICIAS YA).-Hoy se decide cuál será el 32do equipo en calificar al mundial de Rusia, 2018. La debacle está entre Nueva Zelanda y el país latinoamericano, Perú. No obstante, los neozelandeses no solo enfrentarán a 11 jugadores en la cancha, también a magos, chamanes y brujos.

Parece mentira, pero no lo es. No se puede inventar algo así. Un grupo de chamanes y médicos brujos de Perú, han lanzado maldiciones y conjuros para asegurarse, por todos los medios, reales o místicos, de que Perú derrote a los kiwis.

Un brujo hizo a una serpiente caminar sobre los retratos de todos los jugadores de Nueva Zelanda, mientras que otro escupió brebajes mágicos afuera del estadio.

No conforme con eso, la llegada de los neozelandeses a tierra andina no ha ocurrido sin desastres. Para empezar, su vuelo se vio retrasado y forzado a realizar una escala no planificada en Chile. Debido a estos retrasos, su llegad al hotel no fue sino hasta la media noche, en lugar de las 9 como estaba planeado.

Los futbolistas pudieron irse a dormir hasta la 1:30 de la madrugada.

En su camino hacia el entrenamiento, su camión se vio en complicaciones para entrar al estadio, lo cual hizo que los deportistas entraran a pie, mientras un reportero gritaba “es una señal” en las afueras del lugar.

Asimismo, las llaves del recinto estaban misteriosamente perdidas y tomó media hora encontrarlas.

A pesar de todas las vicisitudes que han convertido a este viaje en un infierno logístico para los neozelandeses, ellos aseguran que todo está bien y que los peruanos los han tratado muy amablemente.

Todo se decidirá la noche de este 15 de noviembre, cuando se sepa si los conjuros rindieron frutos.