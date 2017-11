Disney despide cientos de empleados por reestructuración

(NOTICIAS YA).- A solo una semana de la celebración de acción de gracias y casi un mes para las navidades, Disney Company dejó sin empleo a 145 personas según fue notificado el jueves por una reestructuración en Walt Disney Parks and Resorts.

Disney dijo que la reestructuración ha involucrado a más del 0.1 por ciento de la división, lo que significa que más de 145 personas perdieron sus empleos. Según la información ofrecida, los recortes se realizaron en los departamentos de recursos humanos, finanzas, marketing, ventas y operaciones de la división global que incluye 12 parques temáticos y 52 hoteles en América del Norte, Europa y Asia.

Los avisos no se publicaron en el portal estatal donde deben anunciarse los despidos a gran escala en el estado de Florida.

Los empleados despedidos no eran trabajadores por hora y sus obligaciones principales no se relacionaban directamente con los clientes, por lo que Disney dijo que no espera que los visitantes experimenten cambios al visitar sus propiedades u hoteles.

Ahora Disney está ayudando a los empleados que perdieron los empleos a encontrar otras oportunidades internamente o encontrar trabajo en otras empresas.

Estos despidos se han producido luego que la compañía publicara sus ganancias del cuarto trimestre la semana pasada en los que se mostraba que los ingresos de la división de parques temáticos crecían mientras que la mayor parte de la compañía veía ingresos en descenso.

La pasada semana ESPN de Walt Disney Co. informó que está bajo presión financiera y están planificando despedir más de 100 empleados a finales de año.